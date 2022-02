Martin Ødeegard est heureux de faire parti du projet d'Arsenal

«Trust the process», demandait Mikel Arteta à ses débuts. Aujourd'hui, Arsenal semble avoir retrouvé un niveau de jeu convaincant ainsi qu'une mentalité et un esprit d'équipe qui pouvaient manquer lors des saisons précédentes. Avec l'effectif le plus jeune de Premier League, le technicien espagnol peut construire un vrai projet d'avenir. Le jeune milieu norvégien (23 ans) Martin Odegaard, qui fait désormais figure de taulier face aux plus jeunes, est revenu dans une interview sur le site du club sur le projet des Gunners : «j'ai l'impression que nous sommes en train de construire quelque chose de spécial ici avec tous les joueurs et le staff», explique-t-il pour commencer.

«C'est vraiment intéressant ce que nous essayons de faire et je suis heureux de la situation, très heureux de faire partie de l'équipe et j'espère que nous pourrons continuer à nous améliorer et devenir meilleurs à chaque match. Nous formons un grand groupe, nous avons beaucoup de jeunes talents mais aussi des joueurs plus expérimentés, je pense que le mélange est bon et que l'équipe a très faim. C'est vraiment agréable de faire partie de l'équipe.» Visiblement heureux sous le maillot des Gunners, il est conscient de ce qu'il a traversé avant de trouver cette stabilité, et souhaite partager son expérience avec les plus jeunes : «j'ai vécu beaucoup de choses, même si je suis assez jeune. Dans cette équipe, je ne suis plus le plus jeune et j'ai de l'expérience et je peux l'utiliser de manière positive, et aider les autres jeunes joueurs.»