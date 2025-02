L’UNFP prend la défense de Kylian Mbappé contre le PSG et la FFF

Empêtré dans un litige l’opposant à son ancien club du Paris Saint-Germain pour des primes non versées, Kylian Mbappé peut compter sur un soutien important dans sa lutte. Après le non-lieu prononcé par la FFF et le silence radio de la LFP pour soutenir le joueur, l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP) est monté au créneau dans un communiqué, soutenant l’attaquant international français aujourd’hui joueur du Real Madrid.

«La commission supérieure d’appel de la FFF ne pouvait pas être plus courageuse que ne l’avait été la commission de discipline de la LFP le 12 décembre dernier, déclarant irrecevalble la plainte déposée par Kylian Mbappé afin que le PSG lui verse les arriérés de salaire et de primes comme spécifié dans un contrat signé par le club-employeur et le joueur-salarié», ironise le syndicat des joueurs, ajoutant que «le rétropédalage de la ligue ajoutée au silence de la FFF laisse le temps au club parisien d’attendre la décision de la justice civile, qui sera en faveur du joueur.»