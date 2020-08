Ligue Europa : le Bayer Leverkusen élimine les Rangers et rejoint l'Inter en quart

Vainqueurs 3-1 des Rangers en huitième de finale aller de la Ligue Europa, à Glasgow, il y a cinq mois, les joueurs du Bayer Leverkusen n'avaient plus qu'un petit pas à faire pour assurer leur présence en quart de finale, lundi soir, à la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, contre l'Inter d'Antonio Conte (21h00).

Dans leur BayArena, à huis clos, cinquièmes de Bundesliga et restés en dehors des places qualificatives pour la Ligue des champions, les joueurs de Peter Bosz auraient pu assurer le nul. Ils l'ont emporté 1-0, grâce à un but du Français Moussa Diaby, sur un service de Charles Arranguiz (1-0, 51e), et rejoignent le tour suivant.

Le programme des quarts de finale

Lundi 10 août, 21h00

Manchester United - FC Copenhague (Cologne)

Inter - Bayer Leverkusen (Düsseldorf)

Mardi 11 août, 21h00

Shakhtar Donetsk - Francfort ou Bâle (Gelsenkirchen)

Olympiakos ou Wolverhampton - Séville FC (Duisbourg)