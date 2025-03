Banderole : le communiqué cinglant de l’UJSF contre le PSG

Hier soir, avant le coup d’envoi du huitième de finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, le virage Auteuil a déployé une banderole hostile à un journaliste de L’Équipe. « Après A. Hermant pendant longtemps, voici Loïc Tanzi. Boycott L’Équipe et ses articles de merde anti PSG. » Et si le journaliste visé a pris cette attaque avec le sourire, l’Union des journalistes de sport en France (UJSF) s’est montrée plus soucieuse face à cette banderole et demande même des excuses au PSG.

Le CUP règle ses comptes avec le journal L’Equipe et ses journalistes « anti-PSG » selon eux. #PSGLIV pic.twitter.com/p6VLHMPh0U — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) March 5, 2025

«L’UJSF s’indigne et s’inquiète de la banderole inadmissible apparue dans les premières minutes de PSG-Liverpool, mercredi soir, au Parc des Princes. Cette banderole, déployée sur toute la largeur du virage Auteuil, désignait nommément deux journalistes suiveurs du club. Elle n’a pu voir le jour et occuper cette place qu’avec la complicité du PSG. Dans le contexte extrêmement tendu du football français, cette complicité est insupportable et irresponsable. Après plusieurs exemples de harcèlement numérique organisé, au fil des années, elle est une manière directe et inacceptable de menacer des journalistes dans l’exercice de leur fonction, sous prétexte de quelques articles qui ne plaisent pas à certains dirigeants du club. L’UJSF, évidemment, accepterait que le PSG présente ses excuses», peut-on lire sur le site officiel de l’organisation.