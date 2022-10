Ligue des Champions : le Sporting CP juge l'OM version Tudor

La suite après cette publicité

Match à fort enjeu tout à l’heure à l’Orange Vélodrome. Dernier de la poule D avec deux défaites en autant de rencontres, l’Olympique de Marseille est dans l’obligation de s’imposer devant son public face au Sporting Portugal. Souvent moqué ces dernières années pour ses parcours catastrophiques en Ligue des Champions, le club de Frank McCourt veut enfin inverser la tendance pour croire en ses chances. À cette occasion, Igor Tudor devrait aligner un onze de départ classique.

En face, Ruben Amorim sera privé de deux éléments importants : Pedro Porro et Sebastian Coates. Mais le coach portugais croit en son équipe. Hier, en conférence de presse, l’homme qui a souvent été annoncé au PSG l’été dernier a analysé l’OM. Et pour Amorim, les deux clubs ont plusieurs points communs. En effet, après avoir indiqué que les hommes de Tudor étaient sur « une dynamique intéressante » et jouaient « de façon courageuse », le Lusitanien estime que l’entame de la campagne européenne des Marseillais a été mal payée.

Amorim fait l’éloge de l’OM

« Je vois qu’il y a une grande ressemblance entre les deux clubs parce que Marseille a fait deux bons matches en Ligue des Champions. L’OM ne méritait pas de perdre à domicile contre Francfort et s’il n’y avait pas eu cette expulsion contre Tottenham (de Chancel Mbemba), le match aurait été très compliqué pour les Anglais. De notre côté, nous avons fait deux bons matches que nous ne méritions pas de perdre malgré les erreurs commises. L’OM et le Sporting sont deux équipes qui ont une identité, qui jouent bien dans les deux compétitions (championnat et coupe d’Europe). Nous avons notre propre identité, nous aimons jouer de la même façon, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. C’est facile à gérer parce que nous devons toujours gagner, notre club nous oblige à le faire. La gestion est facile, c’est du match par match. »

Confiant sur les qualités de son équipe, Amorim a bien cerné les atouts de l’OM. « Nous jouons pratiquement de la même manière, avec le même système articulé de manière un peu différente. La projection vers l’avant des latéraux fait partie des ressemblances entre les deux équipes. Cependant, la façon de ressortir la balle est différente. À Marseille, les défenseurs centraux sont plus écartés, alors que c’est l’inverse chez nous. Le fait d’avoir Guendouzi ou Payet change aussi leur façon de jouer. Guendouzi vient davantage chercher le ballon alors que Payet est un deuxième attaquant. De notre côté, nous jouons avec deux ailiers qui rentrent à l’intérieur, sur leur bon pied. Ce sont des différences alors que c’est le même système. Nous défendons beaucoup en zone, alors que Marseille fait du marquage individuel. Ce sera une lutte d’idées et je pense que les individualités risquent de faire énormément de différences. J’ai énormément confiance en Pote et ses partenaires pour trouver la solution. » Réponse ce soir à partir de 18h45.

