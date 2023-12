Mondial des Clubs 2023 : trois absents de poids pour Manchester City face à Fluminense

Manchester City en route vers un nouveau titre ? Pour son entrée en lice à la Coupe du monde des clubs, le club mancunien, qui était directement qualifié pour les demi-finales de la compétition, a déroulé face à aux Japonais d’Urawa Red Diamonds (3-0) et ainsi validé son ticket pour la grande finale. Les hommes de Pep Guardiola affronteront Fluminense, tombeur d’Al Ahly (2-0), ce vendredi au stade du Roi-Abdullah, habituelle enceinte sportive d’Al-Ittihad. Mais pour ce choc au sommet, le Catalan devra composer sans trois de ses joueurs principaux.

Comme le relaye Marca, le règlement du tournoi insiste sur le fait que seuls les 23 joueurs convoqués pour la demi-finale sont autorisés à jouer le prochain match. Absents au tour précédent, Kévin De Bruyne et Jérémy Doku resteront donc à quai. Il en va de même pour Erling Haaland, blessé au pied. En tout état de cause, l’Espagnol n’aurait souhaité prendre aucun risque dans la mesure où les Skyblues enchaîneront avec deux rencontres en championnat, face à Everton (27 décembre) et contre Sheffield United (30 décembre), à l’occasion du Boxing Day.