OGC Nice : Julien Fournier met la pression sur Justin Kluivert et Calvin Stengs

Arrivés cet été à l’OGC Nice, Justin Kluivert (22 ans) et Calvin Stengs (22 ans) peinent à confirmer les espoirs placés en eux. Le premier n’a disputé que quatre rencontres en Ligue 1 cette saison et le deuxième seulement huit, la faute à des blessures. Cela n’empêche pas les Aiglons d’effectuer un très bon début de saison. En effet, après 13 matches disputés, le Gym pointe à la troisième place de Ligue 1. Quand bien même, Julien Fournier, directeur du football de Nice, a mis la pression sur les deux Néerlandais, dans une interview accordée à L'Équipe.

« J’attends plus d’eux », a-t-il déclaré. « Même si les blessures font partie de la vie d’un sportif de haut niveau, il est évident que j’attends plus de Justin que j’attends plus de Calvin, que j’attends plus de Kasper (Dolberg), que j’attends plus d’Alexis (Claude-Maurice). Ils doivent donner plus au club. Ils le savent. Ils sont fantastiques dans leur investissement et leur mentalité. Mais la réalité, c'est le terrain : on a presque fait treize matchs sans eux. À un moment, il faut qu’ils nous rejoignent. L’équipe tourne, il y a un bon entraîneur, un modèle de jeu, ils ont été choisis, on a misé de l’argent sur eux, on les a mis dans un confort, maintenant il faut donner. On a besoin d’eux. Ce ne sont pas des joueurs anodins. »