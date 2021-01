MHSC : Andy Delort n'exclut pas un départ

En conférence de presse ce mardi, Michel Der Zakarian a évoqué le mercato et n'a pas exclu un ou plusieurs départs puisque Gaëtan Laborde et Andy Delort sont courtisés. «Vous savez au football, tout le monde est susceptible de voyager. S’il y a des sommes correctes qui arrivent sur la table du président, c’est fort possible qu’ils puissent partir mais pour le moment, ils sont avec nous et j’espère qu’ils vont le rester. Quand tu te sépares de l’un de tes meilleurs joueurs, forcément que tu en pâtis. On n’a pas de banc aujourd’hui pour remplacer quelqu’un comme Gaëtan ou Andy». Comme son entraîneur, l'international algérien a répondu aux questions de la presse sur ce sujet.

Ses propos sont relatés par France Bleu. «Je ne suis pas directeur sportif et encore moins président, mais on sait qu'un mercato, c'est toujours compliqué. Mais c'est beau dans le football de toujours trembler, de ne pas être serein, de ne pas savoir ce qu'il va se passer (...) Je pense quand même que le club va essayer de garder tout le monde. Je ne pense pas qu'ion va se quitter (avec Gaëtan Laborde). Ce serait une lourde séparation (...) Est-ce que je suis certain de rester ? On ne sait jamais, mais là, maintenant, tout de suite, je peux dire que j'ai envie de rester et que je resterai à 100% ! Mais comme a dit le coach, tu ne peux rien promettre dans le football, je sais de quoi je parle. Mais je dis la vérité, j'ai envie de jouer l'Europe avec Montpellier, et on va tout faire pour rester».