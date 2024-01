AS Roma : Mourinho n’a pas pu faire ses adieux à ses joueurs

On l’avait vu venir depuis quelques semaines, d’autant plus avec la dernière défaite contre l’ennemi juré qu’est la Lazio, José Mourinho a été débarqué de son poste d’entraîneur de l’AS Roma hier. En poste depuis près de trois ans, le technicien portugais a payé ses mauvais résultats et notamment sa 9ème place en championnat. Un licenciement brutal, surtout que José Mourinho n’a pas eu le temps de dire adieu à son vestiaire d’après Revelo. Selon le média espagnol, des sources au club auraient dit « personne ne s’y attendait, du moins pas si vite ».

L’ancien coach du Real Madrid, de Chelsea ou encore Manchester United aura tout de même eu des messages de soutiens. Sur les réseaux sociaux, bon nombre de joueurs lui ont adressé des messages de remerciement pour les saisons passées avec lui. «Merci de m’avoir fait confiance dans ce voyage ensemble. Je vous souhaite le meilleur dans votre prochain défi » a par exemple déclaré Rui Patricio à son désormais ex-entraîneur.