Le football français réagit à la disparition de Nicolas Holveck

Ce matin, le monde du football a appris une bien triste nouvelle. Âgé de 52 ans, Nicolas Holveck, président de l’AS Nancy-Lorraine, est décédé après un long combat contre le cancer. Une nouvelle qui a fait réagir le football français, dont l’un de ses anciens clubs, le Stade Rennais. «Le Stade Rennais F.C. a la très grande douleur d’apprendre ce matin le décès de Nicolas Holveck, ancien Président Exécutif – Directeur Général du SRFC, à l’âge de 52 ans. C’est avec courage que Nicolas s’est battu contre le cancer ces trois dernières années. Le Stade Rennais F.C., ses actionnaires, ses dirigeants et salariés adressent leurs plus sincères condoléances à sa femme, ses deux enfants et sa famille.»

La suite après cette publicité

Idem du côté de Monaco, où il est aussi passé. «L’AS Monaco a appris avec une grande tristesse la disparition de son ancien Directeur Général Adjoint, en poste de 2014 à 2020, Nicolas Holveck, qui s’est éteint ce matin. À la famille et aux proches de Nicolas, ainsi qu’à son club de l’AS Nancy Lorraine, l’AS Monaco adresse ses plus sincères condoléances.» D’autres pensionnaires de Ligue 1 ont réagi, à l’image de l’OM, de Clermont, de Nice ou encore de Lens. Même chose en Ligue 2 où Angers ou l’ASSE ont présenté leurs condoléances.