L’OL Groupe va verser près de 15 M€ à Jean-Michel Aulas !

Nouvelle grande annonce pour la reconstruction de l’Olympique Lyonnais. Présent au Groupama Stadium dimanche, Jean-Michel Aulas semble avoir profité de son escale au stade pour conclure un nouveau deal avec John Textor, nouveau président et propriétaire de l’OL. En effet, les différentes parties ont annoncé ce lundi soir la cession d’une part conséquente d’actions de l’OL Groupe par Jean-Michel Aulas et Holnest, actionnaire de la société, pour un montant total de 14 479 620 euros. L’objectif sera désormais de finaliser cette transaction avant le 31 décembre 2023, au plus tard le 16 janvier 2024.

«OL Groupe a conclu le 11 décembre 2023 un contrat d’acquisition avec Monsieur Jean-Michel Aulas et Holnest mettant en œuvre le rachat par OL Groupe du tiers des actions OL Groupe détenues par Holnest conformément au protocole transactionnel conclu entre OL Groupe, Monsieur Jean-Michel Aulas et Holnest en date du 10 mai 2023, préalablement autorisé par le Conseil d’administration du 9 mai 2023», est-il écrit dans le communiqué officiel divulgué par le club rhodanien.