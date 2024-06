Euro, Allemagne : Aleksandar Pavlovic remplacé par Emre Can

J-2 avant le début de l’Euro et l’entrée en lice de l’Allemagne dans sa compétition. L’équipe de Julian Nagelsmann affrontera l’Écosse à l’Allianz Arena de Munich. La Mannschaft devra cependant se passer d’Aleksandar Pavlovic. Le jeune milieu est forfait pour le match d’ouverture en raison d’une infection aux amygdales.

Régulièrement affecté par cette infection, il avait déjà raté son premier rassemblement en mars dernier. La semaine dernière, Aleksandar Pavlovic avait annoncé sur les antennes de Sky Sport qu’il envisageait de se faire enlever les amygdales après le tournoi européen. Et la situation est même plus grave que prévue puisque le joueur du Bayern Munich est forfait pour toute la compétition. Il a été remplacé par Emre Can.