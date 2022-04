Man City : Ruben Dias enfin de retour !

La suite après cette publicité

Une vraie tuile. Le 6 mars dernier, Pep Guardiola a annoncé en conférence de presse la blessure de Ruben Dias. «Il a une blessure musculaire. Le tendon. Quatre à six semaines (d'absence). Ça arrive. Les autres saisons, nos meilleurs joueurs ont été absents pendant des mois. J'aimerais qu'il soit là, mais il ne l'est pas, je ne pleurerai pas. C'est comme ça. Nous avons de bons joueurs disponibles. Nous avons 14-15 joueurs. Avec ces joueurs, nous allons nous battre et essayer de bien jouer». Une mauvaise nouvelle aussi pour le Portugal, qui jouait sa qualification pour le Mondial 2022.

Quelques semaines après, le défenseur central est sur pieds, comme l'a avoué Guardiola ce mardi en conférence de presse à la veille d'affronter l'Atlético de Madrid en quart de finale retour de Ligue des Champions. «Dias voyage avec nous, le reste de l'équipe est apte (...) Peut-être demain (il jouera), je ne sais pas. Il fait une séance d'entraînement et s'est arrêté six semaines. Le fait qu'il soit de retour est incroyable, nous avons un gros calendrier jusqu'à la fin de la saison. Tout le monde sera important». Une bonne nouvelle pour les Citizens.

Pour Atletico - Manchester City, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur la victoire de l’Atletico de Madrid et tentez de remporter 920€ (cote à 4,60). (cotes soumises à variation)