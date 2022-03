Man City : la tuile pour Ruben Dias

Ce week-end, Manchester City va défier Manchester United en Premier League. Mais les Citizens devront faire sans Ruben Dias, blessé. Pep Guardiola a évoqué son cas en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Il a une blessure musculaire. Le tendon. Quatre à six semaines (d'absence). Ça arrive. Les autres saisons, nos meilleurs joueurs ont été absents pendant des mois. J'aimerais qu'il soit là mais il ne l'est pas, je ne pleurerai pas. C'est comme ça. Nous avons de bons joueurs disponibles. Nous avons 14-15 joueurs. Avec ces joueurs, nous allons nous battre et essayer de bien jouer». Guardiola va devoir faire sans le défenseur portugais durant une période importante pour les Skyblues entre la Premier League et la Ligue des Champions.