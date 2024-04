Real Madrid : on connaît les numéros de Kylian Mbappé et Endrick

En s’engageant avec le Real Madrid, Kylian Mbappé va être le prochain Galactique du mythique club espagnol. Cet été, le club de la capitale espagnole va également accueillir Endrick, sa pépite jusqu’ici prêtée à son club formateur de Palmeiras. Le Français et le Brésilien seront les deux attractions de la prochaine saison de Liga et vont pouvoir choisir leur numéro de maillot. Pour Kylian Mbappé, le club merengue devrait lui laisser le numéro 10 de Modrić selon AS. Au départ, le club madrilène avait pensé lui donner un autre numéro, qui sera plus attribué à Endrick.

Conformément à ses volontés Endrick va hériter du célèbre numéro 9. Le Brésilien de 17 ans avait annoncé vouloir ce numéro dans une lettre ouverte : « je ne suis pas encore arrivé à Madrid, donc je ne sais pas, mais j’espère qu’un jour je porterai le numéro 9 du Real Madrid ». Un numéro qui appartenait dernièrement à Karim Benzema. Pour Endrick, il aura certainement une autre consonance car il s’agissait également du maillot de la légende de son pays, Ronaldo.