FC Barcelone : les débuts de Vitor Roque font jaser

Il avait presque été annoncé comme le sauveur et le FC Barcelone a longtemps bataillé pour le récupérer. Cet été, le jeune attaquant brésilien Vitor Roque signait au FC Barcelone malgré un intérêt du PSG. Le club catalan déboursait 30 millions d’euros, plus 30 millions de bonus, pour s’offrir le buteur de 18 ans qui devait débarquer au début de la saison 2024/2025 dans son nouveau club. Sauf que finalement, le Barça a décidé de le rapatrier plus tôt que prévu. Devant les grosses difficultés offensives de son équipe, Xavi avait réclamé un renfort devant. Et la direction catalane décidait donc de faire de Vitor Roque la recrue hivernale. Il fallait par contre réussir à l’inscrire dans l’effectif en Liga.

Et après plusieurs complications financières, les Blaugranas annonçaient fièrement son inscription. Ce jeudi, il était dans le groupe pour la rencontre face à Las Palmas. Et il a eu l’occasion de s’illustrer puisque Xavi lui a accordé une bonne vingtaine de minutes dans une rencontre compliquée. Le Brésilien est rentré en jeu alors que son équipe était accrochée par Las Palmas. En quelques minutes, l’ancien de l’Athletico Paranaense a réussi à s’illustrer en loupant plusieurs occasions franches. Pas de quoi se mettre en confiance donc. Et sa performance n’est pas passée inaperçue du Brésil à l’Espagne.

Des critiques mais de l’optimisme

Après sa première, Marca n’a pas été tendre du tout. «Il a eu plusieurs occasions où il aurait pu faire ses débuts comme buteur du Barça, notamment celle où il a terminé complètement seul devant le gardien et a envoyé le ballon au large. Vitor Roque, le nouvel attaquant de Barcelone à 500 millions (ndlr : sa clause), fait ses débuts avec un échec flagrant contre le gardien» écrit ainsi le média espagnol. Son de cloche différent du côté de Sport qui a plutôt été impressionné par les débuts du jeune attaquant. «Bien qu’il ne soit à Barcelone que depuis une semaine, le Brésilien s’est bien adapté au club. L’attaquant brésilien a connu ses premières minutes et a fait bonne impression lors de ses débuts.»

De son côté, la presse brésilienne a été plutôt neutre dans son analyse. Globo titre ainsi : «le numéro 19 a mis du temps à se procurer des occasions, mais il a raté une occasion claire dans la surface». Après la rencontre, Vitor Roque s’est d’ailleurs exprimé. «Je suis très heureux de la victoire et de mes débuts. C’est un rêve que je réalise. Nous continuons pour plus, gloire à Dieu», a-t-il lancé alors que Ferran Torres, buteur côté Barça, s’est confié sur la nouvelle concurrence en attaque. «Plus il y a de compétition, mieux c’est pour l’équipe et aussi au niveau individuel. Nous sommes six joueurs, tout le monde peut jouer et nous devons être préparés.» Les débuts de Vitor Roque ont été remarqués et il aura l’occasion de rapidement enchaîner alors que Robert Lewandowski et João Félix ne font plus l’unanimité.