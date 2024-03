Cinq choses à savoir sur Anis Hadj Moussa, la nouvelle pépite de l’Algérie

Il est l’un des petits nouveaux de la liste de l’Algérie pour ce rassemblement de mars. Réclamé par une grande partie de la communauté algérienne, Anis Hadj Moussa est la nouvelle sensation des Fennecs et Vladimir Petkovic l’a bien compris. L’ancien sélectionneur de la Suisse l’a d’ailleurs lancé dans le grand bain vendredi dernier en lui donnant 20 minutes de jeu lors de la victoire face à la Bolivie (3-2). Intéressant, l’ailier droit de 22 ans sera encore attendu de pied ferme ce mardi face à l’Afrique du Sud. Alors qu’il a éclos sur le tard, certains supporters algériens voient déjà en Hadj Moussa le remplaçant de Riyad Mahrez, absent pour ce rassemblement et qui a agacé lors de la dernière CAN cataclysmique de la bande à Belmadi. Focus sur la nouvelle pépite des Guerriers du Désert.

Il est né à Paris et est formé au RC Lens

Né le 11 février 2002 à Paris de parents algériens, Anis Hadj Moussa a fait ses armes dans la banlieue parisienne. L’ailier virevoltant débute à l’US Torcy avant que ses qualités lui permettent de rejoindre le FC Montfermeil. Brillant avec la formation de Seine-Saint-Denis, le Parisien tape dans l’œil du RC Lens qu’il rejoint à l’été 2018. Évoluant dans un premier temps avec l’équipe U19 des Sang et Or, Hadj Moussa goûte à ses premières apparitions avec la réserve en fin de saison 2020-2021. Auteur de 22 apparitions avec l’équipe B du club artésien, il réalise une saison intéressante, mais aucun contrat professionnel ne lui est proposé pour s’installer durablement avec le groupe professionnel.

Un départ en troisième division belge pour se lancer

Dès lors, un départ s’impose. Et sous l’impulsion de Mohamed Dahmane, ancien joueur à la carrière riche également formé à Lens, Hadj Moussa prend la décision de quitter le nord de la France pour rejoindre la troisième division belge et l’Olympic Charleroi. Interrogé récemment par le média algérien Le Soir d’Algérie, Dahmane s’était justement exprimé sur les qualités de son cadet : «ayant vécu la même trajectoire que lui en tant que joueur, je lui ai tendu la main et dès le premier jour ça a collé avec Anis mais aussi sa famille à qui j’ai expliqué le projet que nous allions mettre autour d’Anis pour le relancer. (…) Anis a des atouts que tout coach et sélection aimeraient avoir à disposition. C’est simple, c’est un artiste sur le terrain, lorsqu’il touche le ballon vous savez qu’il va se passer quelque chose, il est capable d’enflammer le public par des gestes techniques de grande classe mais surtout il fait partie de ces rares joueurs qui peuvent débloquer une situation compliquée en renversant l’adversaire par une seule action. En football, vous avez le collectif et des individualités qui vous font gagner un match tout en faisant vibrer le cœur des supporters. Anis, c’est les deux, il a appris à s’arracher physiquement sur le terrain en défendant et en brillant offensivement.»

Une progression permanente depuis

Le choix de partir de plus bas pour mieux rebondir est payant : dès sa première saison en D3 belge, Hadj Moussa compile 8 buts en 33 rencontres. Et alors qu’il savait que son passage à Charleroi n’était qu’une étape, le gaucher a considéré les offres dès l’été suivant son arrivée. Un choix judicieux car le Patro Eisden Maasmechelen, formation de deuxième division chez nos voisins outre-Quiévrain, toque à la porte. Ni une ni deux, Hadj Moussa répond favorablement à l’appel de l’échelon supérieur et met encore tout le monde d’accord. Explosif malgré des lacunes dans le dernier geste, son côté imprévisible séduit et après seulement six mois (2 buts et 2 passes décisives en 18 rencontres) dans le club wallon, Hadj Moussa va encore plus haut, géographiquement et en termes de niveau, et rejoint les Pays-Bas en signant avec le Vitesse Arnhem.

Plusieurs anciens joueurs néerlandais l’ont adoubé

Arrivé en janvier dernier au sein d’une équipe en difficulté en Eredivisie (17es au championnat), l’ancien du RC Lens brille et permet au club d’Arnhem d’avoir une vraie arme offensive dans la course au maintien. Toujours aussi létal via ses petites arabesques, le natif de Paris montre également du mieux dans la finition, comme en témoigne ses deux buts en huit apparitions jusque-là. Rapidement adopté par les fans du Vitesse, il est très vite devenu incontournable aux yeux d’Edward Sturing qui, après l’avoir laissé sur le banc lors des deux premières rencontres, l’a aligné durant l’intégralité des six autres. Une exposition qui permet à Anis Hadj Moussa de se mettre en avant. Et cela tombe bien, certains anciens grands noms du football batave sont unanimes à son sujet. Alors que Rafael Van der Vaart le considère déjà comme un "très grand joueur", Ibrahim Affelay n’a pas tari d’éloges sur le joueur de 22 ans : «il bénéficie désormais d’un statut différent. Hadj-Moussa peut aller plus haut que Vitesse.»

Les cadors d’Eredivisie se batteraient déjà pour lui

L’ancien ailier du FC Barcelone ne croit pas si bien dire. En effet, tout cet engouement autour de lui aux Pays-Bas ouvre des portes à Anis Hadj Moussa. Disposant d’un style rare d’ailier droit gaucher et constamment dans la provocation à la Riyad Mahrez, il fait des émules en Eredivisie et plusieurs cadors observeraient de manière assidue le reste des aventures de l’Algérien. Seulement prêté au Vitesse Arnhem, il est difficile de l’imaginer rester avec les Jaune et Noir en cas de descente. Difficile également de le voir revenir au Patro Eisden après ses six mois prodigieux au sein du club batave. Dès lors, le PSV et le Feyenoord Rotterdam seraient très attentifs à sa situation, selon plusieurs sources néerlandaises. Au vu de la trajectoire de sa carrière à la forme exponentielle, Hadj Moussa peut viser les sommets et son futur club peut s’assurer un avenir radieux avec lui en ses rangs.