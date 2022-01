Arsenal aurait déjà trouvé le successeur de Bernd Leno

Jeudi soir, Arsenal a été défait 0-2 à l'Emirates Stadium face à Liverpool lors de la demi-finale retour de l'EFL Cup, synonyme d'élimination. Titulaire habituel en coupe avec Arsenal, le gardien de but Bernd Leno n'était même pas sur la feuille de match pour affronter les Reds. Le club a communiqué que son absence était due à une blessure mais le joueur est fortement lié à Newcastle durant ce mois de janvier, ce qui pourrait être un signe annonciateur de son départ.

La suite après cette publicité

The Sun donne en tout cas un autre indice sur le départ du portier allemand. En effet, Mikel Arteta et son staff auraient coché le nom du gardien américain de New England Revolution, Matt Turner. Le portier de 27 ans a remporté la Gold Cup avec les États-Unis, en plus d'avoir été désigné meilleur gardien de la compétition. Il pourrait signer contre un montant compris entre 6,5M€ et 8,7M€ et viendrait donc remplacer l'ancien gardien du Bayer Leverkusen.