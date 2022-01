EFL Cup : Diogo Jota délivre Liverpool à Arsenal

Match retour de la deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue Anglaise : Arsenal recevait Liverpool après un bon match nul arraché à Anfield en infériorité numérique la semaine passée. Néanmoins, les Gunners ne connaissaient la même réussite à domicile et s'inclinaient face aux Reds (0-2).

Un succès offert aux siens par l'attaquant portugais Diogo Jota, en réussite face aux Londoniens cette saison puisqu'il a inscrit ses 2e (1-0, 19e) et 3e (2-0, 79e) buts face aux hommes de Mikel Arteta. Ce dernier voyait son équipe réduite à 10 en fin de match en raison de l'expulsion de Thomas Partey, de retour après l'élimination du Ghana de la CAN 2021. Grâce à cette victoire, Liverpool prend sa revanche sur Arsenal, qui l'avait éliminé en huitièmes de l'édition précédente (0-1) et affrontera Chelsea le 27 février prochain à Wembley (16h).