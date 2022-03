Chelsea : Thomas Tuchel inquiet pour le prochain mercato

La suite après cette publicité

Le coach de Chelsea Thomas Tuchel a reconnu dimanche qu’il était inquiet pour le prochain mercato des Blues à cause notamment des sanctions infligées au club par le gouvernement britannique et de la vente du club. « Aujourd'hui je ne veux pas me concentrer sur les problèmes. Peut-être que ça va se passer comme ça, peut-être que certains joueurs vont se décider pour quelque chose qu'ils n'auraient pas décidé dans d'autres situations. Mais il y a beaucoup de "si" dans cette conversation », a déclaré l’Allemand en conférence de presse.

Le coach de Chelsea veut cependant rester optimiste pour la suite des évènements. « Nous espérons que le club va poursuivre son histoire, j'ai confiance en notre capacité d'adaptation et je suis convaincu de notre capacité à trouver des solutions », a expliqué Tuchel, qui est actuellement troisième de Premier League et qui affrontera le Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions.