Le salaire des arbitres de Premier League dévoilé

The Times a révél les chiffres fournis par le responsable de l’arbitrage, Howard Webb, lors d’une réunion des 72 clubs de l’English Football League (EFL). Les meilleurs arbitres de Premier League perçoivent environ 300 000 euros par an. Le salaire moyen, incluant les primes et les frais de match, se situe entre 200 000 et 215 000 euros, avec un coût total moyen de rémunération estimé à 290 000 euros par arbitre, soit bien plus qu’en Ligue 1 où le salaire d’un arbitre se situe autour de 160 000 € en moyenne. Les plus expérimentés, comme Michael Oliver et Anthony Taylor, bénéficient également de missions pour l’UEFA et la FIFA, leur permettant d’augmenter leurs revenus.

La suite après cette publicité

Toutefois, le Professional Game Match Officials Board (PGMOL) a interdit aux arbitres de Premier League d’officier dans certaines ligues étrangères, après une controverse en 2023. Michael Oliver, Darren England et Dan Cook avaient arbitré un match aux Émirats arabes unis seulement 48 heures avant une erreur majeure de VAR lors de la victoire 2-1 de Tottenham contre Liverpool. Un but de Luis Díaz avait été refusé à tort pour hors-jeu en raison d’un malentendu entre les officiels, provoquant une vague de critiques. Oliver avait également dirigé un match en Arabie saoudite, pour lequel il avait été payé 3 500 euros. Cette pratique avait soulevé des questions sur l’image de la Premier League, alors que Manchester City est détenu par le vice-premier ministre des Émirats arabes unis et que le Fonds d’investissement public saoudien possède Newcastle United.