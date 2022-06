Le FC Barcelone ne craint pas les avances du PSG pour Lewandowski, Liverpool clôture la signature la plus chère de son histoire

La suite après cette publicité

Le PSG contre-attaque pour Robert Lewandowski

Selon les informations de L'Equipe ce dimanche matin, le PSG fonce sur Robert Lewandowski. «Paris vote Lewandowski» s’amuse à tirer le quotidien français en référence à la journée électorale. Si le club parisien a toujours montré un intérêt pour l'attaquant du Bayern Munich par le passé, sans succès, cette fois-ci pourrait être la bonne puisque le joueur est en quête d'un nouveau challenge. Ce serait Pini Zahavi, l’agent du joueur, qui a contacté le PSG pour avoir une autre option au cas où le Barça ne pourrait pas le signer. Mais d’après Sport, le board Blaugrana n’est pas inquiet, ils sont certains d’être en pôle position pour le Polonais qui ne voudrait que le Barça.

Un transfert record à Liverpool

D’après le journal portugais Record, les Reds ont obtenu hier la signature de Darwin Núñez, qui est attendu dans les prochaines heures en Angleterre pour passer les tests médicaux. Il aurait paraphé un contrat de 5 ans. L'opération pourrait dépasser les 100 millions d'euros en comptant tous les bonus. C’est vraiment «l’affaire de l’année» comme le titre le quotidien sur sa Une. «Darling Núñez» s’amuse à écrire A Bola sur sa première page. Mais attention, d’après les tabloïds anglais le Sunday Express et Sunday Mirror, l’accord n’est pas encore total. En fait, Sadio Mané bloquerait le transfert. Liverpool a fait comprendre au Benfica qu’il attend le départ du Sénégalais avant de payer la somme monstrueuse demandée pour l'uruguayen de 22 ans.

Le mercato est chaud bouillant en Serie A

En ce dimanche matin, le Corriere Dello Sport ouvre son édition du jour avec le «Pogback». D’après leurs informations, la Juve va annoncer la signature de Paul Pogba début Juillet. Un accord a déjà été trouvé, pour un contrat de 4 ans avec les Bianconeri pour 8 millions d’euros par an plus bonus. Ensuite selon Tuttosport, la Juve fait pression sur Angel Di Maria pour qu’il donne rapidement son accord. Les dirigeants turinois sont très optimistes, l’ex parisien portera la tunique zébré la saison prochaine. Enfin la Gazzetta Dello Sport s’est penchée sur le feuilleton Dybala-Inter. D’après le journal au papier rose une rencontre est prévue demain entre le club et l'agent de la Joya.