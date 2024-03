Que devient Hatem Ben Arfa ?

Jeudi 7 mars est un jour particulier pour Hatem Ben Arfa. En effet, le natif de Clamart a fêté ses 37 ans, lui qu’on a vu grandir un ballon au pied. Les passionnés de football l’ont d’ailleurs découvert dès son plus jeune âge dans le fameux documentaire "À la Clairefontaine", qui a suivi les jeunes talents de l’INF Clairefontaine entre 1999 et 2002. Parmi eux, HBA et Abou Diaby, âgés de 12-13 ans à l’époque. Les deux joueurs avaient eu une altercation captée par les caméras. Quelques années plus tard, on a retrouvé le footballeur né en 87 à l’Olympique Lyonnais. C’est là que le grand public a fait la connaissance de ce talent absolument dingue. Le 6 août 2004, il y a fait ses grands débuts en Ligue 1 face à Nice à l’âge de 17 ans.

Un talent en or au parcours sinueux

Quelques semaines avant, il a fait partie de la fameuse Génération 87 qui a remporté l’Euro U17. Jérémy Ménez, Samir Nasri ou encore Karim Benzema figuraient parmi ses coéquipiers. Le Nueve a aussi évolué avec lui chez les Gones. Les "Ben & Ben" ont d’ailleurs mis le feu sur le terrain durant une période. Mais après 92 rencontres (12 buts) avec Lyon, HBA a rejoint un autre Olympique. En effet, il a signé en faveur de l’OM en 2008. Après trois ans, 91 matches (15 buts) et quelques polémiques, il a poursuivi sa carrière en Angleterre à Newcastle. Chez les Magpies, il a régalé avant d’être gravement blessé. Ensuite, il a rejoint Hull City en prêt puis Nice, où il a su se relancer sous les ordres de Claude Puel.

Au PSG, on pensait qu’il prendrait enfin une autre dimension, mais l’international français (15 capes, 2 buts) a eu quelques problèmes avec le président Nasser Al-Khelaïfi. Après deux ans, dont une année sans jouer, il a rebondi à Rennes, puis Valladolid, Bordeaux et enfin Lille. C’est le dernier club où HBA était licencié. Sans club depuis 9 mois après son départ houleux des Girondins, il a rejoint le nord de la France à la demande d’Olivier Létang, qu’il connaissait bien. Mais Ben Arfa a encore dérapé. Il a eu un accrochage avec son coéquipier Tiago Djalo avant de s’en prendre verbalement à son entraîneur Jocelyn Gourvennec.

Près de deux ans sans jouer

« On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d’Europe. Ce n’est pas Guingamp ici !», avait-il lâché. Mis à l’écart, il ne s’était pas calmé et en avait remis une couche sur Gourvennec. « Tu parles de tordu ? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi, ton problème, c’est l’incompétence. On ne joue pas la relégation.» Après seulement 9 matches sous le maillot du LOSC, HBA n’avait plus rejoué avec son équipe. Ni avec une autre d’ailleurs. Depuis le 2 avril 2022 et la rencontre face à Bordeaux (13 minutes de jeu), le Français n’a plus disputé de match officiel. L’an dernier, il espérait toujours retrouver un projet stimulant selon nos informations. Mais finalement, cela n’est pas arrivé.

Que fait-il à présent ? Hatem Ben Arfa passe pas mal de temps sur Paris. Le joueur, qui n’a pas encore officiellement annoncé sa retraite, s’adonne au padel. Un sport qu’il apprécie beaucoup et qu’il pratique au sein du club 4Padel de Seine-Saint-Denis, où il a pris une licence. Récemment, Le Parisien a indiqué qu’il était classé 1342e sur 42 000 joueurs référencés après avoir disputé plus de 70 tournois en un an. Une reconversion plutôt surprenante pour HBA, qui est vraiment passionné par cette discipline. En ce qui concerne le football, depuis son départ de Lille, il a eu quelques approches, notamment en Europe. Mais ce n’est pas allé plus loin. Discret, Hatem Ben Arfa continue son petit bonhomme de chemin loin du ballon rond.