AS Roma : José Mourinho laisse planer le doute pour Renato Sanches

Le prêt de Renato Sanches à la Roma ne se passe pas comme prévu. Régulièrement blessé, le Portugais ne trouve pas le rythme et aurait même peur de rechuter aux entraînements. Forcément, ses performances ne sont pas bonnes et sa confiance est largement entamée. Comme nous vous l’indiquions il y a deux jours, la Louve souhaite casser le prêt du joueur, qui retournerait au PSG, sans doute dans le but de lui trouver une nouvelle porte de sortie.

José Mourinho a été interrogé à son sujet en conférence de presse. «Je ne peux pas parler de Bonucci (l’Italien pourrait venir cet hier à la Roma, ndlr) car c’est un joueur d’une autre équipe et nous devons le respecter. Sur Renato je n’ai aucune information sur sa situation de la part du club et de son agent. Il est dans une situation compliquée. Je ne sais pas s’il partira à Turin (match contre la Juve ce samedi), ce n’était pas une semaine d’entraînement "propre" pour lui.» Des déclarations peu reluisantes…