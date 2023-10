OL : Fabio Grosso voit très grand pour Rayan Cherki

Officiellement bon dernier de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a encore chuté ce dimanche contre le Stade de Reims, lors de la 7ème journée de championnat. Malgré la situation désastreuse au sein du club, le nouvel entraîneur du club, l’Italien Fabio Grosso, essaye de voir encore quelques motifs d’espoir, notamment dans ses jeunes individualités, telles que Rayan Cherki :

«Je l’ai déjà dit, pour moi, c’est un grand joueur. Un très très grand joueur de ballon. Et il peut devenir un très grand joueur de football. On travaillera ensemble pour qu’il le devienne, avec se coéquipiers. Parce qu’on a vu qu’on enchaîne des matchs depuis le début de la saison et presque tous les joueurs ont joué. Il n’y a pas un joueur qui s’en sort dans cette difficulté, un joueur qui a pu gagner tout seul», a-t-il déclaré après la rencontre de ce dimanche.