Et si le LOSC avait finalement trouvé son nouveau n° 1 ?

Alessio Cragno, Robin Olsen, Odysseas Vlachodimos, Predrag Rajkovic, Ivo Grbic, Sergio Rico, Matz Sels, Dominik Livakovic... Le départ de Mike Maignan à l'AC Milan a poussé Lille à se pencher sur de nombreux gardiens cet été. Certaines pistes ont été abandonnées, d'autres sont toujours étudiées. Mais, en attendant, c'est Léo Jardim (26 ans) qui a pris place dans les cages du LOSC pendant la préparation.

Le gardien de but, revenu d'un prêt concluant à Boavista (34 titularisations en Liga NOS et le maintien), sait que sa direction se tient prête à dégainer sur le marché si elle trouve la perle rare. Mais le Brésilien a décidé de mettre tout cela de côté de se donner à 100% pour croire en ses chances. Lors du Trophée des Champions, face au Paris SG (1-0), il a participé activement au succès des siens, avec quelques arrêts importants à la fin de chaque période, devant Achraf Hakimi, Danilo Pereira ou Georginio Wijnaldum.

Rester pour prouver

Avec sa prestation, le portier, qui a aussi profité de la blessure d'un de ses concurrents Orestis Karnezis (36 ans), a marqué des points et, surtout, montré de quoi il était capable à sa nouvelle direction, qui ne le connaissait pas ou très peu, lui qui avait accepté de relever le challenge lillois à l'été 2019 sur les conseils de Luis Campos, aujourd'hui parti. « Leo a joué tous les matches durant la préparation et a été plutôt à l'aise, on lui fait confiance », a souligné Jocelyn Gourvennec en conférence de presse au sortir de la rencontre.

Le natif de Ribeirão Preto, qui avait été annoncé sur le départ un peu plus tôt cet été, est tranquille et pleinement concentré sur le LOSC, où il se sent intégré et heureux d'après son entourage. Selon nos informations, son intention, à ce jour, est de rester, son contrat courant d'ailleurs jusqu'en juin 2024. Il veut prouver qu'il est prêt et peut endosser le rôle de titulaire. Et si Lille avait finalement le remplaçant désigné de Mike Maignan sous son nez ?