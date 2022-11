Le Portugal retourne sa veste pour Cristiano Ronaldo, l'Angleterre en feu après la démonstration des Three Lions

La suite après cette publicité

CR7, un capitaine exemplaire

Cristiano Ronaldo a amené avec lui dans ses bagages une grosse tempête après son interview vérité qui a tout ravagé sur son passage. Au-delà des conséquences avec Manchester United, ses déclarations sulfureuses ont également eu un impact sur le Portugal. Beaucoup au pays lui reprochaient d'avoir ainsi la pression sur sa sélection. Mais force est de constater que son comportement exemplaire depuis a rapidement fait changer les choses. « Ronaldo prend la tête » titre par exemple A Bola qui décrit le quintuple Ballon d'Or comme un capitaine qui assume et qui donne la direction à suivre... Ronaldo avait pris les devants, en expliquant devant la presse que sa sortie médiatique n'aurait pas de conséquence, mais qu'il voulait qu'on arrête de parler de lui. Il a également affirmé qu'il était prêt à ne marquer aucun but dans ce Mondial si ça signifiait une victoire finale ! Même chose en Une d'O Jogo qui met aussi en avant le rôle de capitaine qu'assume pleinement CR7 !

L'Angleterre en folie

La presse anglaise est littéralement en feu après l'écrasante victoire des Three Lions contre l'Iran 6 buts à 2. Cette démonstration fait les gros titres de tous les journaux anglais forcément, comme ici avec The Daily Telegraph qui pense que l'équipe de Gareth Southgate est « une force avec laquelle il faut compter ». Même son de cloche en couverture du Daily Star. Le tabloïd fait dans le jeu de mots ce mardi avec un « Sixy football », en rapport avec le nombre de buts des Anglais hier... Pareil en couverture du Guardian qui titre « Six appeal ». Cette large victoire pour démarrer le Mondial a donné beaucoup d'air aux Anglais et le Daily Express les remercie ! Enfin, le Daily Mirror y est également allé de son petit calembour en utilisant une expression anglaise sur sa Une « orgueil et préjugés » mais, « pride » est aussi un mot en rapport avec la marche des fiertés. Or, hier, la FIFA a empêché les équipes qui le voulaient de porter le fameux brassard « One Love » qui défend les droits de la communauté LGBT+... ce qui a fait beaucoup de bruit outre-Manche et pas que. En effet, la nouvelle a également fait jaser en Belgique. En témoigne cette Une de La Dernière Heure : « Les Diables priés de se taire » ! Car Hazard et les siens comptaient également porter ce brassard et ce n'est pas tout, leur maillot extérieur, où un arc-en-ciel est visible, a aussi été interdit.

L'Espagne trépigne d'impatience

Jour 3 du Mondial 2022 et des grosses affiches au programme ! Le journal AS se régale d'avance de cette journée de mardi avec 3 grandes stars qui font leur apparition dans ce Mondial ! « Super mardi », titre ainsi le média ibérique. Leo Messi ouvre le bal et affronte l'Arabie Saoudite à 11h avec l'Argentine, tandis que Robert Lewandowski jouera gros face au Mexique à 17h! Et puis ce soir, vous le savez Kylian Mbappé et la France affronteront l'Australie à 20h. Et c'est aussi ce qui fait la Une du Mundo Deportivo ! Le journal catalan lui aussi salive d'avance avant le début de cette journée et placarde un titre que vous devriez comprendre sans traduction : « début de cracks » ! Le quotidien revient aussi sur la Roja et la très forte présence de joueurs du Barça au sein de l'effectif : 8 Blaugranas composent ainsi cette équipe espagnole.

