Xavi fait une première victime au FC Barcelone

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Raphinha. Plus d’un an après son arrivée au FC Barcelone contre 58 M€ en provenance de Leeds, l’ailier brésilien ne convainc toujours pas. Auteur de 50 matchs pour sa première saison (10 buts et 10 passes décisives), il a connu trop d’irrégularités pour devenir un indéboulonnable de Xavi. Le départ d’Ousmane Dembélé pour le PSG cet été aurait pu le libérer du poids de la concurrence mais son début de saison n’est pas à la hauteur des attentes.

La suite après cette publicité

Et cela se traduit aux entrainements et sur le terrain. En 9 rencontres de Liga disputées, il n’a démarré que trois rencontres. C’est aussi la faute à une suspension contre Getafe en août et aussi une blessure musculaire en octobre. Depuis son retour de l’infirmerie, il y a un mois déjà, il n’a débuté qu’une seule rencontre, face au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. Ce jour-là, le Barça a perdu 1-0 et il n’a disputé que 59 minutes de jeu, remplacé par Lamine Yamal.

À lire

Allemagne : la poisse pour Marc-André ter Stegen

Raphinha n’a jamais réussi à convaincre Xavi

La concurrence a profité à d’autres, à commencer par les jeunes de l’effectif apparu ces dernières semaines comme Fermín López. D’après Marca, Xavi commence à se lasser de Raphinha. Autrefois baladé entre le côté droit et le côté gauche, le Brésilien a "subi" l’arrivée de Joao Felix, plutôt fixé à gauche sur le papier. Il y a de moins en moins de place pour lui dans un effectif où les moins performants auront forcément moins de temps de jeu. C’est le cas de l’ailier de 26 ans.

La suite après cette publicité

Il est pourtant toujours appelé par Fernando Diniz avec le Brésil. Les blessures des Vinicius Jr et Neymar lui profitent également mais le temps presse pour lui, en club comme en sélection d’ailleurs. Déjà annoncé comme candidat possible au départ l’été dernier, l’ancien Rennais était finalement resté au FC Barcelone. Les Culés, toujours en manque de liquidités, se poseront forcément la question d’une vente lors des prochains mercatos. Seul Raphinha peut les convaincre du contraire.