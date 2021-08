OM : Dario Benedetto va filer à Elche

Très actif sur ce mercato estival avec de nombreuses arrivées de qualité, l'Olympique de Marseille doit désormais vendre quelques éléments pour récupérer des liquidités et tenter de finaliser l'arrivée de Pol Lirola et éventuellement d'un attaquant. Justement, en parlant du secteur offensif, Valère Germain est déjà parti, libre, et Dario Benedetto était sur la liste des indésirables lors de ce marché des transferts. Arrivé en 2019 en provenance de Boca Juniors, l'avant-centre argentin n'a jamais réussi à passer un cap.

La suite après cette publicité

Avec la formation phocéenne, le joueur aujourd'hui âgé de 31 ans n'a fait trembler les filets qu'à 17 reprises toutes compétitions confondues en 71 apparitions toutes compétitions confondues. Trop peu pour faire chavirer les supporters marseillais. Du coup, les dirigeants olympiens lui cherchaient une porte de sortie. São Paulo, Betis Séville ou encore Elche : plusieurs clubs étaient prêts à le récupérer. Et après plusieurs semaines de rumeurs, Dario Benedetto va rebondir en Espagne.

Benedetto connaît bien Elche

D'après les informations de RMC Sport, Dario Benedetto va débarquer à Elche sous la forme d'un prêt, avec peut-être une option d'achat puisque les discussions se poursuivent entre les deux clubs sur ce point. Le Betis semblait en pole position dernièrement mais les Franjiverdes ont finalement doublé tout le monde... Et après deux apparitions en Ligue 1 lors des deux premières journées, l'Argentin ne reportera pas le maillot de l'OM puisqu'il doit s'envoler pour l'Espagne cette nuit.

Des informations que nous sommes en mesure de vous confirmer ce mercredi soir. Et s'il débarque à Elche, ça n'est peut-être pas par hasard. Car Dario Benedetto a en quelques sortes des parts au sein du club espagnol avec son agent Christian Bragarnik, qui est lui le propriétaire de l'actuel onzième de Liga. De l'autre côté des Pyrénées, Dario Benedetto va donc tenter de se relancer. Avec peut-être après son prêt, un retour à l'OM car cette option n'est pas écartée explique RMC Sport.