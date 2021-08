L'OM s'active sur les ventes

L'Olympique de Marseille a fait un départ tonitruant sur le marché des transferts avec de nombreuses recrues. Lors de sa dernière apparition, Pablo Longoria, le président du club phocéen, a indiqué que l'effectif n'était pas au complet et qu'il manquait deux éléments. Il a aussi ajouté que tous les départs seront compensés.

Oui, mais voilà, l'Olympique de Marseille peine un peu à vendre ses éléments. C'était déjà le cas sous Andoni Zubizarreta, la donne n'a pas - encore - vraiment changé sous Pablo Longoria. Les deux partants, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, à qui il reste un an de contrat, sont encore là. Mais cela devrait bouger.

Kamara, un départ ou une prolongation d'un an

Nemanja Radonjic est lui aussi sur le départ, tout comme Dario Benedetto, qui devrait découvrir l'Espagne. Mais ce n'est pas tout. Selon nos informations, le club pourrait aussi céder, dès cet été, deux autres éléments. Jordan Amavi, qui a très récemment prolongé son contrat et qui n'a pas joué une seule minute depuis le début du championnat, pourrait partir tout comme Valentin Rongier, qui subit sa rétrogradation dans la hiérarchie au milieu de terrain après les arrivées de Gerson et de Mattéo Guendouzi.

Concernant le dossier le plus sensible, celui de Boubacar Kamara, on peut être un peu rassuré du côté des fans de l'OM. En effet, le joueur aimerait beaucoup rejoindre le FC Séville. Mais si cela ne se fait pas cet été, le milieu de terrain a en tête le fait de prolonger d'une saison pour rapporter des euros à son club formateur et donc ne pas partir libre. Les derniers jours du mercato arrivent et Pablo Longoria, déjà bien marqué physiquement, ne devrait pas beaucoup se reposer.