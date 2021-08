Mercato : pourquoi l’OM patine

La suite après cette publicité

Après des débuts tonitruants sur le marché des transferts pour offrir une équipe à Jorge Sampaoli, Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, peine un peu à fignoler ses achats. Pourtant, lui-même le dit, tout comme son entraîneur, il manque au moins deux hommes pour compléter l’effectif.

« Combien de joueurs ? Ça dépend. On n'est pas complet encore, on est ouvert au marché », expliquait ainsi l’Espagnol en marge des présentations de Cengiz Ünder et Luan Pères, il y a quelques semaines maintenant. Alors que Daniel Wass (Valencia CF) et Pol Lirola (Fiorentina) sont toujours attendus et que pour le dernier cité, les négociations arrivent à leurs termes.

L’OM a encore un peu d’argent, mais…

Mais, depuis quelques jours nous entendons que les Phocéens manquent de liquidités. Ce n’est pas tout à fait juste. En effet, selon nos informations, même si l’OM doit payer quelques tranches des transferts de Benedetto, Luis Henrique et Luan Pères en août, Pablo Longoria a encore une marge de manœuvre pour finir le mercato et compte bien la conserver.

C’est aussi ce qui coince légèrement avec la Viola, qui espérait obtenir quelques sous lors de ce mois tandis que le club français aimerait décaler les paiements de quelque temps. Mais nul doute que Pablo Longoria devrait, comme il en a l’habitude, convaincre ses interlocuteurs et enfin offrir un latéral droit de métier à son entraîneur argentin.