Le Barça vise une star pour rivaliser avec le Real Madrid de Kylian Mbappé

L’époque où le FC Barcelone disposait d’un effectif XXL qui faisait rêver toute la planète semble loin désormais. Depuis plusieurs saisons, le club catalan a de grosses difficultés financières et ne parvient donc pas à être attractif pour les jeunes stars du football mondial. Aujourd’hui, le Barça n’est plus capable de se payer des pépites comme Neymar ou encore Ousmane Dembélé à des prix importants. Tout le contraire du rival le Real Madrid qui roule sur l’Espagne et l’Europe désormais.

La suite après cette publicité

Alors forcément, difficile pour le Barça d’exister à présent face à son ennemi juré. Et cela n’est pas près de s’arranger puisque le Real Madrid vient encore de réaliser un gros coup en récupérant Kylian Mbappé. Une arrivée qui agrandit encore plus le fossé qui sépare les deux effectifs. Mais le directeur sportif barcelonais Deco ne veut pas baisser les bras et prépare du lourd sur le marché des transferts. L’ancien international portugais vise une grosse star de Bundesliga pour l’été 2025.

À lire

Le PSG désigne ses 6 priorités estivales, le Barça offre 30M€ pour le futur Busquets

Objectif Florian Wirtz

Selon les informations du Mundo Deportivo, le FC Barcelone a coché le nom de Florian Wirtz pour l’été 2025. Deco a été très clair avec ses dirigeants, si le club a une enveloppe intéressante pour recruter une star la saison prochaine, il faut miser sur l’international allemand. Auteur d’une saison impressionnante avec le Bayer Leverkusen, il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Deco est sous son charme et le suit depuis plusieurs saisons maintenant. Au moment où il était agent d’Edmond Tapsoba au Bayer, le directeur sportif des Blaugranas avait été bluffé par les qualités de Wirtz qu’il avait découvert à ses débuts en professionnel.

La suite après cette publicité

Le quotidien catalan précise que Florian Wirtz n’a jamais caché son amour du FC Barcelone et que cela pourrait être intéressant dans les négociations. Le Barça espère bien jouer là-dessus pour le convaincre. L’idée est de lui proposer d’être au centre du projet du FC Barcelone pour les prochaines saisons. Mais, ce ne sera pas simple avec la très forte concurrence dans ce dossier. Outre la grosse somme que réclamera le Bayer Leverkusen, le Real Madrid semble être un candidat très sérieux dans ce dossier. Surtout si Xabi Alonso succède à Carlo Ancelotti la saison prochaine. Le Bayern Munich est aussi dans la course. En bref, le Barça va devoir trouver les bons arguments, mais Deco semble vouloir tout miser sur Wirtz pour révolutionner son Barça…