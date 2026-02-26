Red Bull et Jürgen Klopp, ça sent déjà la fin !

Le 9 octobre 2024, Red Bull officialisait l’arrivée de Jürgen Klopp en tant que "directeur du football mondial". « Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l’Allemand charismatique supervisera le réseau international des clubs de football de Red Bull. Il ne sera pas impliqué dans les opérations quotidiennes des clubs, mais apportera une vision stratégique en aidant les directeurs sportifs individuels à faire progresser la philosophie de Red Bull », disait le communiqué. Klopp a pris ses fonctions le 1er janvier 2025 et il s’est montré au fil des mois dans toutes les zones investies par l’entreprise autrichienne : RB Leipzig, le Red Bull Salzbourg, les New York Red Bulls, le RB Bragantino au Brésil, le Paris FC ou encore Leeds United.

La suite après cette publicité

De la visibilité, oui, mais des résultats ? Pas assez, rapporte ce jeudi le Salzburger Nachrichten. La direction ne serait pas satisfaite de l’impact du technicien allemand sur les clubs cités. Le RB Leipzig vise seulement une place dans le top 4 de la Bundesliga, le RB Salzbourg a récemment limogé son entraîneur, le Paris FC et Leeds United luttent pour le maintien. Si Jürgen Klopp a généré, dès sa première année, une couverture médiatique supérieure à celle de Red Bull dans l’histoire du football mondial, force est de constater que personne ne peut se satisfaire des performances sportives des clubs.

Déjà des touches prestigieuses pour son avenir

Dès lors, une rupture anticipée est déjà envisagée, rapporte le média autrichien. D’autant que le successeur de Klopp est tout désigné. Il s’agit d’Oliver Glasner, l’entraîneur de Crystal Palace, en fin de contrat en juin prochain. Ce dernier possède déjà une certaine expérience au sein de Red Bull et de ses structures. En 2012, il a travaillé plusieurs mois comme coordinateur sportif à Salzbourg, puis a occupé le poste d’entraîneur adjoint pendant près de deux ans. Toutefois, le patron de Red Bull Oliver Mintzlaff a tenu à réagir à l’information, et à la démentir : « c’est un non-sens complet et totalement infondé. Au contraire : nous sommes extrêmement satisfaits du travail de Jürgen Klopp. »

La suite après cette publicité

Initialement lié jusqu’en 2029 avec le groupe Red Bull, Klopp avait plusieurs fois démenti une envie de revenir sur les bancs de touche, mais le discours a légèrement évolué ces dernières semaines. « Je suis dans une situation où je me sens en parfaite paix intérieurement, là où je veux être. Je ne voudrais être nulle part ailleurs. Pour l’instant, je dirais non, mais il ne faut jamais dire jamais. Je ne pense pas changer d’avis, mais on ne sait jamais », a-t-il dit fin janvier. Il faut dire que plusieurs solutions prestigieuses pourraient s’offrir à lui à l’issue de la saison. En premier lieu, le Real Madrid, où Florentino Pérez tente désespérément de le convaincre. La sélection allemande lui tend également les bras après la Coupe du Monde. Et il pourrait aussi y avoir un retour possible du côté de Liverpool. Ce ne sont pas les propositions qui manqueront à Jürgen Klopp s’il devait quitter Red Bull plus tôt que prévu !