Le RC Lens dévoile son maillot domicile pour la saison 2020/2021

Après avoir dévoilé ses maillots extérieur et third, le RC Lens présente enfin son nouveau maillot domicile pour 2020/2021, toujours conçu par l'équipementier italien Macron.

Sans surprise, le nouveau maillot domicile des Lensois est sang et or. On retrouve des rayures verticales de tailles différentes avec notamment une fine bande centrale jaune entourée de deux grandes bandes rouges.

Le sponsor maillot reste "Auchan" tandis que le col rond est noir comme le bord des manches.

Ce nouveau maillot que les hommes de Franck Haise porteront à Félix Bollaert sera disponible à la vente dès le samedi 15 août.