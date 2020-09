Le PSG communique sur la blessure de Neymar

Le PSG est confronté à quelques pépins physiques en ce moment. Il y a bien sur la rupture des ligaments croisés du genou de Juan Bernat qui prive l'Espagnol de plusieurs mois de compétition et depuis ce week-end, c'est Neymar qui a mis le champion de France en état d'alerte. Malgré une gêne au mollet, le Brésilien est resté sur le terrain mais il souffre bel et bien d'une petite blessure. Le PSG vient d'ailleurs de publier un communiqué médical qui fait un point sur les blessés.

La suite après cette publicité

Neymar est victime d'une contracture. Il subira de nouveaux examens d'ici jeudi qui réévalueront son état de santé et sa disponibilité ou non pour ce week-end face à Angers. On apprend également que Thilo Kehrer sera absent pendant encore quelques semaines puisqu'il fera son retour après la trêve internationale.

Le communiqué médical complet du PSG :