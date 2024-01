PSG : le fils de Javier Pastore a rencontré son idole Kylian Mbappé

Recrue phare du Paris Saint-Germain en 2011, Javier Pastore aura marqué l’histoire du club de la capitale de son empreinte. Apparu à 269 reprises avec les Rouge et Bleu pour 45 buts inscrits, le milieu argentin a certes pris ses distances avec le champion de France en titre depuis 2018 mais n’en garde pas moins un bon souvenir. Ainsi, il n’hésite pas à faire un crochet par Paris pour rendre visite à ses anciens coéquipiers ou pour réaliser le rêve de son fils, désireux de rencontrer son idole Kylian Mbappé. Tel père, tel fils.

«Mon fils est fou de Mbappé donc j’ai demandé au club qu’il puisse le rencontrer et c’était un moment exceptionnel. Je me suis aperçu du moment fort que c’était pour un enfant de voir une telle star et l’importance qu’il y a. Il voit le joueur du football comme un super héros alors qu’on est des êtres normaux avec un métier très joli», a-t-il concédé lors d’une interview accordée à Prime Vidéo. Au cours de cet échange, Javier Pastore a également avoué qu’il n’était pas sûr de pouvoir reprendre le football.