Euro 2020, Pays-Bas : la mise en garde de Wijnaldum après la victoire contre l'Ukraine

Quel spectacle à Amsterdam ! Ce dimanche soir, la rencontre de folie remportée par les Pays-Bas contre l'Ukraine (3-2) était de loin la plus belle de celles disputées depuis le début l'Euro 2020. L'un des grands artisans de ce succès précieux acquis en terre néerlandaise pour les Oranje se nomme Georginio Wijnaldum. Le capitaine des Bataves a inscrit le premier but des siens tout en livrant une grosse prestation tout au long du match. Interrogé après le coup de sifflet final, le nouveau joueur du PSG a tenu à mettre en garde les Pays-Bas pour la suite de la compétition.

«En fait, nous avons bien joué pendant tout le match, mais en l'espace de dix minutes, ils ont eu deux occasions et ont marqué deux fois. Puis ils ont repris confiance. Il faut apprendre à tuer un tel match en étant à 2-0. C'est un point sur lequel nous devons nous améliorer. Nous avons gardé notre foi, mais cela aurait pu être si différent. Si le score final avait été 2-2, tout le monde aurait été déçu et en colère», a lâché Georginio Wijnaldum à NOS, dans des propos rapportés par le Telegraaf, et de conclure. «J'essaie d'aider et de coacher tout le monde, mais je ne peux pas coacher tout le monde. Je travaille aussi sur mon propre jeu. Je dis toujours qu'il doit y avoir onze capitaines sur le terrain.»