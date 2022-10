Le Barça veut accélérer le départ de Gerard Piqué

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone ne compte plus sur Gerard Piqué (35 ans). Les pensionnaires du Camp Nou espèrent s'en séparer et se délester de son gros salaire au passage. L'objectif est qu'il s'en aille le plus vite possible. C'est ce qu'affirme Sport ce vendredi. Le média catalan explique que le FCB veut trouver rapidement un accord pour rompre son contrat, qui prend fin en 2024 initialement.

Pour cela, le Barça compte le convaincre de partir cet hiver ou au plus tard cet été afin de préserver son image, lui qui a longtemps été considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Les Culés, qui espèrent ne pas débourser trop d'argent afin de trouver un accord économique, devront aussi lui régler plusieurs sommes de façon différée. Il reste à savoir quelle sera la position de Piqué, qui a perdu sa place de titulaire.