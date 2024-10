Quand Neymar fond en larmes en interview

Neymar aperçoit enfin un coin de ciel bleu. Près d’un an après sa grave blessure subie au genou lors d’un match du Brésil face à l’Uruguay, l’ex-Parisien est sur le retour. Ce lundi, il est même pressenti pour participer à la rencontre de Ligue des champions asiatique entre Al-Hilal et le club émirati d’Al-Ain. Une récompense après cette longue traversée du désert, racontée par l’intéressé dans une interview à sa chaîne YouTube NR Sports. Avec émotion.

La suite après cette publicité

« J’ai vécu un moment magnifique de ma vie avec mon arrivée à Al-Hilal, la naissance de ma fille… Cette conjugaison d’événements a fait de cette année quelque chose d’exceptionnel, et puis il y a eu cette blessure… Si je me souviens de la douleur ? Oui, c’était intense. À ce moment, je savais déjà que c’était sérieux. Ce que j’aime le plus dans la vie, c’est jouer au football, raconte-t-il en larmes. J’ai souffert chaque jour où j’ai été éloigné des terrains. C’est ce qui m’a fait le plus mal. Mais l’objectif est là. Les personnes les plus importantes de ma vie, mes amis, ma famille et le football. Je me relève à chaque fois que je me blesse. »