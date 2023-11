Ligue des Champions : quel onze pour le PSG face à Newcastle ?

Deuxième du groupe F avec six unités, le Paris Saint-Germain n’aura pas le droit à l’erreur, mardi soir, au moment de croiser le fer avec Newcastle en Ligue des Champions. Dos au mur, les Magpies n’auront, en effet, d’autres choix que de s’imposer au Parc des Princes pour espérer une qualification en 8e de finale de la plus grande des compétitions européennes. Conscient de l’enjeu et déterminé à l’idée de voir son groupe attendre les sommets, Luis Enrique se devra donc d’aligner le meilleur onze de départ pour venir à bout des Toons et ainsi prendre sa revanche après la gifle reçue (1-4) lors du match aller.

Privé de Marquinhos, pour une dizaine de jours, et Warren Zaïre-Emery, out jusqu’à la fin de l’année 2023, le technicien espagnol a d’ailleurs livré quelques indices sur le visage du PSG dans les semaines à venir lors de la réception de l’AS Monaco (5-2), vendredi soir. Adepte d’un 4-2-4 hybride - évoluant en 4-3-3, voire en 3-3-4 en phase de possession - l’ancien coach du FC Barcelone devrait ainsi conserver ce dispositif tactique. Pour ce qui est de l’identité des joueurs composant ce système, le match remporté face aux Asémistes a, lui, donné plusieurs clés intéressantes. Ainsi, face à la bande d’Eddie Howe, Gianluigi Donnarumma est logiquement pressenti dans les buts parisiens. Si le portier italien continue de faire parler de lui pour son jeu au pied, ses nombreuses parades décisives réalisées face au club de la Principauté lui donnent une légitimité certaine.

Lucas Hernandez reconduit dans l’axe de la défense, Ruiz associé à Ugarte ?

Devant le dernier rempart de la Nazionale, Luis Enrique devrait, par ailleurs, reconduire la même défense que celle alignée contre l’ASM. En l’absence de Marquinhos, Lucas Hernandez pourrait donc une nouvelle fois débuter dans l’axe, aux côtés de Milan Skriniar. Sur les côtés, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele sont, quant à eux, quasiment assurés d’être titularisés. Concernant l’entrejeu, l’ex-sélectionneur de la Roja dispose également de quelques certitudes. Titulaire indiscutable en ce début de saison, Manuel Ugarte est ainsi pressenti pour débuter aux côtés de Fabian Ruiz, impressionnant contre l’AS Monaco.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 PSG 6 4 1 2 0 2 7 6 4 Newcastle 4 4 0 1 1 2 4 4

Devant, deux incertitudes demeurent. Si Kylian Mbappé, capitaine en l’absence du défenseur brésilien, et Ousmane Dembélé, rayonnant depuis quelques semaines, seront, à coup sûr, présents au coup d’envoi, reste désormais à connaître le choix de Luis Enrique pour le couloir gauche. Auteur d’un magnifique but face aux Monégasques, Vitinha, de par son rendement offensif et sa capacité à densifier l’entrejeu, semble partir avec une longueur d’avance mais Kang-In Lee reste dans la discussion. Enfin, au poste de numéro 9, il faudra également trancher entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, tous les deux buteurs vendredi soir. Très précieux dans son rôle de pivot, le Portugais pourrait, à ce titre, une nouvelle fois être préféré à l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort. Réponse d’ici 72 heures…