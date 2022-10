Cristiano Ronaldo avoue regretter son retour à Manchester United, le FC Barcelone va signer un énorme chèque pour une star brésilienne

La suite après cette publicité

Le regret de Cristiano Ronaldo

D’après le Daily Mirror, CR7 va faire son grand retour au Sporting cet hiver. La détermination de Manchester United à garder la star portugaise sera mise à l'épreuve par son club formateur. Le Sporting va proposer un compromis à MU, ils achètent Ronaldo mais les Red Devils devront payer une grande partie de son salaire. Cela risque sûrement d'être refusé dans ces conditions. Puis en feuilletant The Sun ce matin, on apprend que Cristiano Ronaldo a admis que son retour à Old Trafford est une « catastrophe ». L’auteur du livre "Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World's Game" qui sort ce mardi, rapporte aussi que le quintuple Ballon d'Or pense sincèrement que le club anglais n'avait pas évolué depuis son départ au Real Madrid en 2009.

Un nouveau crack brésilien en Catalogne

Selon les informations du Daily Star, le club catalan veut recruter Bruno Guimarães en janvier. Pour le dirigeants espagnols, son arrivée pourrait permettre de relancer une bonne dynamique. En ce moment, le Brésilien fait des ravages en Premier League avec Newcastle. Le journal anglais estime qu’il faudra débourser plus de 60 millions d’euros pour convaincre les dirigeants saoudiens du club du nord de l'Angleterre de le laisser filer. Mais ces derniers souhaitent pour l’instant le prolonger et lui proposer un contrat XXL. Ça va donc être compliqué pour le Barça qui espère aussi ramener Messi au Camp Nou dès cet hiver d’après Sport.

Le XI de Messi vs le XI de CR7

Nous apprenons que les amoureux du ballon rond ont raté un match exceptionnel il y a quelques années. Une fois encore le livre "Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World's Game", écrit par Joshua Robinson et Jonathan Clegg, retrace la rivalité entre des deux champions. Toutefois, on apprend surtout qu’un multimillionnaire anglais a tenté désespérément d’établir un match biennal en Europe qui aurait opposer le onze de Messi face au onze de Cristiano Ronaldo qui aurait inclus les principales stars mondiales. Un budget proposé d'un peu moins de 90 millions d'euros avait suscité l'intérêt des deux parties, mais rien n’avait été conclu. Et si ce match de rêve se faisait pour le jubilé des deux monstres ?