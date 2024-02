OL : les dessous du retour en force du marathonien Maxence Caqueret

Hier encore, il avait 20 ans. Un âge où Maxence Caqueret commençait à caresser le cuir avec le groupe professionnel de l’Olympique Lyonnais. Le 5 février 2019, environ un mois avant ses 20 printemps, le natif de Vénissieux avait disputé ses premières minutes avec les Gones. C’était à l’occasion d’un 1/32e de finale de Coupe de France face à Bourges (victoire 2-0). Titulaire aux côtés d’un Tanguy Ndombele qui n’avait pas hésité à le prendre sous son aile, le footballeur né en 2000 avait joué 71 minutes. Un moment important pour le joueur, qui nous avait parlé de son baptême du feu à l’occasion d’une interview réalisée il y a un an.

«J’en garde un super souvenir, car c’était mon premier match en pros face à Bourges. C’était un match très compliqué sur un terrain qui n’était pas très bon. Mais ça reste un très bon souvenir parce que ça reste mon premier match en professionnel.» Depuis, le milieu de terrain a joué 156 autres rencontres sous le maillot de son club de cœur. Il a su se faire sa place dans le onze titulaire, à force de travail. Très apprécié de ses coéquipiers, il est devenu l’un des cadres de l’équipe, lui dont le statut a évolué au fil des ans. L’an passé, il nous avait expliqué avoir plus d’influence dans le vestiaire.

Deux tournants dans sa saison

C’est encore le cas cette saison. Sa cinquième en tant que professionnel. Il se sent plus écouté et apprécié dans l’intimité du vestiaire, nous a-t-on avoué. Pourtant, cet exercice 2023-24 a été bien plus délicat que les précédents pour lui comme ses coéquipiers. Durant très longtemps, l’OL a été dernier de Ligue 1. Les Rhodaniens ont enchaîné les prestations compliquées. Le tout en gérant de multiples changements d’entraîneur et de staff ou encore les conflits entre l’ancienne et la nouvelle direction. Un contexte particulier qui a forcément eu un impact sur les joueurs.

En ce qui concerne Caqueret, il a essayé de relativiser et d’aller de l’avant durant cette période d’instabilité. Malgré tout, comme pour tous les autres joueurs de l’équipe, cela n’a pas été simple de performer dans ce climat de tension permanente. Ainsi, il a alterné le bon et le moins bon durant les premiers mois de compétition. Mais deux évènements ont fait basculer sa saison du bon côté. Le premier tournant a été l’arrivée de Pierre Sage en tant qu’entraîneur principal. Un coach qui a su relancer l’équipe et les joueurs.

L’influence positive de Matic

«Pierre Sage nous amène de la sérénité, il nous apporte beaucoup tactiquement. Et je pense que ça se voit sur nos matches. On est beaucoup plus solide, plus structuré», avait admis le Français le 10 décembre. Le deuxième moment clé pour le footballeur qui a fêté ses 24 ans le 15 février correspond à l’arrivée de Nemanja Matic. Arraché à Rennes cet hiver, le Serbe fait un bien fou au milieu et plus largement à l’équipe. Si Tolisso ou Mangala les accompagnent dans l’entrejeu, Matic et Caqueret, qui sont associés, s’entendent à merveille.

Des sources proches nous ont expliqué que le joueur formé à l’OL se sent plus libéré et peut se projeter devant et se lâcher un peu plus offensivement puisqu’il sait que l’ancien joueur de Chelsea et Manchester United tient la baraque derrière. Matic, qui inspire la confiance et la sérénité, est un vrai leader. Le Serbe, qui a une expérience très importante et une sacrée rigueur tactique, a une influence positive et n’hésite pas à conseiller le Français. Ce dernier écoute les précieux conseils de son aîné, décrit comme une personne "très sympa". La relation entre les deux hommes est très bonne sur comme en dehors du rectangle vert.

Caqueret est le joueur le plus utilisé à l’OL

Et cela se ressent. Maxence Caqueret enchaîne les superbes prestations. Il a été très bon lors de ses dernières sorties, que ce soit face à l’OM, Montpellier ou encore Nice plus récemment. D’ailleurs, il a été récompensé en inscrivant un très joli but face au MHSC. Du gauche qui plus est. Homme en forme côté lyonnais, le milieu est sur une bonne lancée, lui qui est le seul joueur de l’OL à avoir débuté toutes les rencontres de son club cette saison. Que ce soit Laurent Blanc, Jean-François Vulliez, Fabio Grosso et Pierre Sage, tous les entraîneurs ont fait de lui un titulaire.

Ce qui montre une certaine confiance en ses qualités, mais aussi un respect vis-à-vis de son attitude, jugée très bonne à Lyon. Malgré la concurrence, qu’il vit bien et qui l’aide à être meilleur d’après des sources proches, Caqueret, qui fait aussi preuve de polyvalence, finit toujours par jouer. Cette saison, il totalise ainsi 25 matches toutes compétitions confondues, dont 21 jouées en intégralité. Le Français, qui a passé 2197 minutes sur le pré cette année, a marqué 2 buts et délivré 1 assist. Formidable pour l’OL qui espère encore pouvoir compter sur le joueur sous contrat jusqu’en 2027 vendredi à Metz.