CAN 2025 : une Algérie impressionante déroule face à la Guinée équatoriale, le Burkina Faso évite le Sénégal !

Suite et fin de la troisième journée des phases de poules de la CAN ce mercredi. A 17h, c’est le groupe E qui rendait son verdict. Déjà assurée de terminer en tête de son groupe, l’Algérie devait finir en beauté en s’imposant face à la Guinée équatoriale, déjà éliminée de cette CAN. Pour l’occasion, Vladimir Petkovic faisait tourner drastiquement son équipe laissant au repos tous ses cadres comme Mahrez, Mandi, Bennacer ou encore Bensebaini et Amoura.

Mais preuve du banc XXL des Fennecs sur cette CAN, ces derniers étaient remplacés par des talents comme Himad Abdelli ou encore Anis Hadj-Moussa alors qu’Ibrahim Maza et Farès Chaibi enchaînaient un troisième match de suite. Et très vite dans cette rencontre, l’Algérie a déroulé son football, se baladant techniquement grâce à un Maza et un Hadj-Moussa très en jambes. Les Fennecs ne tardaient pas à ouvrir le score d’ailleurs. Sur un corner bien frappé par Hadj-Moussa, c’est Belaid qui plaçait son coup de tête.

L’Algérie réalise un sans-faute

Un premier but qui en appelait d’autres puisque 5 minutes plus tard, sur une nouvelle contre-attaque éclaire, Maza servait parfaitement Chaibi qui se jouait du défenseur avant d’envoyer une frappe puissante sous la barre. Preuve d’une Algérie impressionnante, la formation de Petkovic inscrivait un dernier but signé Maza à la demi-heure de jeu (3-0, 32e). En seconde période, l’Algérie gérait son match, mais encaissait un but sublime d’Emiliano Nsué. L’attaquant envoyait un missile dans la lucarne de Mandréa, préféré à Luca Zidane sur ce match (50e). Mais malgré quelques occasions, le score ne bougera plus.

Dans l’autre rencontre, la deuxième place du groupe se jouait et le Sénégal devait suivre ça avec grand intérêt. Favori, le Burkina Faso ne devait pas perdre contre le Soudan pour conserver sa deuxième place du groupe. Le perdant de ce match était condamné à affronter le Sénégal lors des 8es de finale. Et ce sont finalement les Etalons qui se sont imposés grâce à des buts de Lassina Traore et Arsene Kouassi (2-0) alors que le Soudan a manqué un penalty en première période. Avec ce succès, le Burkina Faso termine deuxième et affrontera le premier du groupe du Cameroun et de la Côte d’Ivoire.