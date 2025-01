Ligue Europa : l’OGC Nice termine par un match nul, Manchester United dans le top 8, Porto arrache les barrages

Après la folle soirée de Ligue des Champions où Manchester City s’est fait très peur mais a validé son ticket pour les barrages, tout comme le PSG, l’AS Monaco et Brest, la huitième et dernière journée de Ligue Europa avait lieu ce jeudi soir. D’ores et déjà éliminé de la compétition, l’OGC Nice croisait le fer avec les Norvégiens de Bodo/Glimt. Dans une Allianz Riviera qui sonnait creux, avec seulement 13.000 billets vendus, les Aiglons confirmaient leurs grandes difficultés sur la scène européenne. Dominé dans les grandes largeurs et tout proche de céder sur une frappe d’Evjen, heurtant finalement le poteau (20e), le Gym parvenait malgré tout à préserver le point du match nul à la pause.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, la formation azuréenne continuait de subir et était logiquement sanctionnée. Après un ballon mal négocié par les Niçois sur corner, Maatta trouvait Bjorkan, seul au point de penalty, qui marquait de l’intérieur du droit (0-1, 54e). Menés, les Aiglons tentaient bien de réagir mais se montraient bien trop imprécis. Bien plus cohérent collectivement, Bodo/Glimt craquait pourtant à l’approche du dernier quart d’heure. Sur le côté droit, Laborde percutait, feintait avant d’effectuer une passe en retrait vers le point de penalty où Bouanani surgissait pour marquer en première intention de l’intérieur du droit dans l’axe du but (1-1, 74e). Avec ce match nul, l’écurie scandinave rate le top 8. L’OGC Nice termine 35e…

Porto s’en sort, Braga et Besiktas éliminés

Dans les autres rencontres de la soirée, Manchester United, porté par un trio offensif composé de Rasmus Höjlund, Kobbie Mainoo et Christian Eriksen, dominait largement les Roumains du FCSB mais manquait de précision dans le dernier geste au cours du premier acte. Il fallait finalement attendre la seconde période pour voir le tableau d’affichage évoluer. Servi par Mainoo, Dalot donnait l’avantage aux Red Devils à l’heure de jeu (0-1, 60e). Dans la dernière demi-heure, les hommes de Ruben Amorim doublaient la mise grâce à Mainoo (0-2, 68e) et s’offraient un nouveau succès, synonyme de 3e place et de qualification directe pour les 8es de finale de la Ligue Europa. De son côté, le FC Porto, éliminé de la compétition au coup d’envoi, a longtemps attendu avant de valider son billet pour les barrages. Tenus en échec par le Maccabi Tel Aviv à la pause, les Portugais ont finalement trouvé l’ouverture au retour des vestiaires grâce à Nico (58e). Résultat, les Dragões terminent au 19e rang.

La suite après cette publicité

En grand danger, l’AS Roma a, de son côté, sécurisé son avenir européen en venant à bout de l’Eintracht Francfort (2-0). Porté par des réalisations d’Angelino (44e) et Eldor Shomurodov (69e), le club romain va ainsi accéder aux barrages. Malgré sa victoire contre la Lazio Rome (1-0), Braga est éliminé de la compétition. Anderlecht, battu par Hoffenheim (3-4), conserve malgré tout sa place dans le top 8. Même son de cloche pour Tottenham, tombeur d’Elfsborg, ou encore Bilbao, vainqueur du Viktoria Plzen (3-1). Défait par le FC Twente (0-1), Besiktas est en revanche éliminé, au même titre que le Maccabi Tel Aviv, défait par le FC Porto. Vainqueur de l’AZ Alkmaar, Ferencvaros disputera les barrages, tout comme la Real Sociedad après sa victoire (2-0) contre le PAOK Salonique.

Le classement final de la Ligue Europa

La suite après cette publicité

Tous les résultats de la soirée