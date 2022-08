RC Lens : Seko Fofana en remet une couche sur son avenir

Très courtisé durant ce mercato estival, Seko Fofana (27 ans) reste pour l'heure un joueur du RC Lens. Interrogé à ce sujet, le milieu de terrain affichait d'ailleurs dernièrement sa sérénité quant à ce sujet. «Pour l’instant, je suis au RC Lens, je suis très content d’être là, de pouvoir m’entraîner, de progresser dans cette préparation. Officiellement, je suis ici. Après, tout est possible. Il faut profiter, prendre du plaisir, je prends tout ce que j’ai à prendre. On est dans une période de mercato où il y a beaucoup de réflexion. Tu peux te dire que tu vas rester ou que tu vas partir, tu ne sais pas trop. Moi je suis très tranquille, il fait beau et ça va», déclarait-il pour La Voix du Nord. Une nouvelle fois questionné sur le sujet, celui qui ne cachait pas son envie de jouer l'Europe avec un autre club a rappelé son envie de continuer avec le club nordiste, tout en sous-entendant que rien n'était impossible avant la fin du mercato.

«Je suis très tranquille avec ça. Je ne suis pas le seul décideur et tant que je serai ici je ferai ce que j’ai à faire. Je prends énormément de plaisir ici, peut-être que vous (ndlr : les journalistes) avez envie de me voir ailleurs (rires). Aujourd’hui, ça se passe très bien, il y a eu des recrues, on a une équipe très complète et je ne vois pas pourquoi je devrais penser à partir. Je ne me prends pas la tête avec ça. Des choses peuvent arriver, le mercato n’est pas terminé, c’est vrai que c’est une situation où beaucoup de personnes se posent des questions, où on m’envoie un peu partout. J’essaie de ne pas trop faire attention à ça, parce que la réalité est que je suis à Lens aujourd’hui. Se projeter, partir, sans dire que ça fait un peu peur, les deux dernières saisons sont passées vite et j’ai encore envie de prendre du plaisir. Je ne prendrai pas de décision à la légère», a ainsi assurait, en conférence de presse, celui qui a notamment été ciblé par le PSG. En attendant, Seko Fofana sera bel et bien sur le terrain avec le RC Lens pour la reprise du championnat dimanche face à Brest.