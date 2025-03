Real Madrid-Atlético : l’impressionnante prise de pouvoir de Brahim Diaz

Les absents ont toujours tort. Hier soir, Jude Bellingham en a fait l’expérience lui qui a assisté depuis les tribunes à la rencontre entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid en 1/8e de finale de la Ligue des champions. L’Anglais était suspendu pour cette manche aller. Pour le remplacer, Carlo Ancelotti a décidé de faire appel à Brahim Diaz. Habitué à être dans l’ombre des 4 fantastiques de la Casa Blanca, le Marocain a parfaitement su saisir sa chance hier soir lors du derby. En effet, il a rendu une copie plus que réussie en s’offrant le but de la victoire, qu’il est parti chercher seul. L’ancien de Manchester City a notamment éliminé Gimenez avant d’envoyer le cuir au fond des filets (2-1).

Un but et une pique à Simeone

Il en a d’ailleurs profité pour narguer Diego Simeone, qui avait confié avant le match qu’il ne le voyait pas titulaire pour ce choc en l’absence de Bellingham. Brahim lui a répondu avec un but et quelques mots : «parle maintenant ! Parle maintenant ! Parle maintenant ! Tu parlais hier ! Parle maintenant !» Nul doute que les deux hommes n’échangeront pas une poignée de main lors du retour dans une semaine. En attendant, hier soir, c’est le joueur du Real Madrid qui avait le sourire, lui qui a été élu homme du match par la Rédaction FM avec la note de 7,5. En Espagne, on est plutôt d’accord puisqu’il a été encensé pour sa prestation globale. AS a dit tout simplement qu’il a été le «meilleur de Madrid».

La publication ibérique a ajouté : «que ce soit parce qu’on y a fait allusion (sans raison) ou parce que c’est déjà une habitude, il s’est engagé dans ce groupe de joueurs qu’Ancelotti classerait parmi ceux qui courent toujours. Mais il s’est finalement engagé dans la rébellion de Valverde. Il fait aussi partie de ceux qui font la différence : il a marqué le but du 2-1 après avoir laissé Giménez assis. Des chiffres indéniables. C’est lui qui a joué et gagné le plus de duels (6 sur 12). Il est le deuxième joueur à avoir récupéré le plus de ballons pour Madrid. C’est aussi celui qui a coupé le plus de passes avec Valverde… C’est même lui qui a fait le plus de fautes. En bref, le meilleur de Madrid.»

Brahim a marqué des points

Marca suit le mouvement et s’enflamme pour celui qui est «le fléau de l’Atlético». «Brahim était le meilleur des quatre attaquants du Real Madrid. Le natif de Malaga a joué à la place de Bellingham et s’est battu aussi dur que l’Anglais. Ensuite, avec le ballon dans les pieds, Brahim a fait ce qu’il sait faire de mieux et s’est amusé sur le terrain du Bernabéu. Son jeu entre les lignes est essentiel contre une équipe comme l’Atlético. (…) Le coup de génie de Brahim Díaz dans un moment particulièrement délicat pour son équipe a permis au Real Madrid de prendre l’avantage lors de son huitième de finale de la Ligue des Champions face à l’Atlético. Le déplacement de l’international marocain sur le côté gauche de la surface, envoyant Giménez au sol et mettant le ballon du pied droit hors de portée d’Oblak, a offert au Real Madrid une victoire durement gagnée mais cruciale au moment de gérer le match retour de la semaine prochaine au Metropolitano.»

Étincelant, le joueur de 25 ans a montré, si certains en doutaient, qu’il a le talent pour être bien plus qu’un simple remplaçant. Cette saison, il a participé à 36 rencontres toutes compétitions confondues, dont 18 dans la peau d’un titulaire. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a marqué 6 buts et délivré 7 assists. Malgré un temps de jeu inférieur aux superstars de l’équipe, l’international marocain répond présent quand Ancelotti fait appel à lui. Cela pourrait être le cas la semaine prochaine lors de la manche retour face aux Colchoneros. En conférence de presse hier soir, le Mister n’a rien exclu concernant le joueur sous contrat jusqu’en 2027. «Ce n’est pas vrai qu’il sera de retour sur le banc. On ne peut pas dire qu’il soit indiscutable, mais il est très important, très important. Il profitera au maximum des minutes que je lui donnerai et il jouera quand je le mettrai en jeu.» Brahim, qui a fait de l’ombre à Kylian Mbappé et Vinicius Jr particulièrement critiqués hier soir pour leur match, se tient prêt en tout cas !