Algérie : Raïs M’Bolhi prend sa retraite

C’est une page glorieuse de la sélection algérienne qui se tourne. Raïs M’Bolhi, gardien iconique de l’Algérie, révélé lors de sa Coupe du monde XXL 2014 et vainqueur de la CAN 2019, a décidé de mettre un terme à sa carrière. Du haut de ses 39 ans, il évoluait du côté de l’ES Mostaganem cette saison. Titulaire en début d’exercice, il a peu à peu disparu des radars de l’équipe première.

Au point donc de prendre la décision de mettre un terme à sa carrière alors qu’il n’était plus appelé en sélection depuis janvier 2024. Formé à l’OM et passé par Rennes ou encore le Gazelec d’Ajaccio, Rais M’Bolhi n’aura jamais réussi à afficher le même niveau de performance en club et en sélection. Mais la trace laissée au sein du football algérien est indélébile.