AS Monaco : que devient Ansu Fati ?

Relancer la machine, c’était le grand défi d’Ansu Fati lors de son arrivée en prêt sur le Rocher durant l’été 2025. Auteur de 12 réalisations l’an passé malgré un temps de jeu limité (seulement 13 titularisations), l’ailier ibérique a su se rendre indispensable sur le Rocher. Des performances convaincantes qui ont logiquement poussé l’AS Monaco à lever son option d’achat, fixée à 11 millions d’euros, auprès du FC Barcelone à la fin du mois de juin. Un renfort offensif de très haut niveau sur le papier pour Filipe Luis. Sauf que le technicien brésilien n’a pas encore eu l’opportunité d’exploiter le talent de sa recrue phare cette saison. Frappé par une blessure au mollet durant la pré-saison, l’ancien prodige de la Masia a disparu des radars, suscitant quelques interrogations légitimes chez les supporters monégasques.

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Interrogé fin août sur cette absence prolongée, l’entraîneur asémiste s’était d’ailleurs voulu très clair en conférence de presse concernant la gestion de son joueur : « il doit se remettre de la blessure contractée et après, il aura besoin de retrouver sa condition pour revenir avec l’équipe. Il a manqué une grosse partie de la présaison donc il a besoin de retrouver une bonne forme physique ». Fort heureusement pour la direction princière, l’ASM dispose aujourd’hui d’une armada offensive pléthorique. Les pensionnaires du stade Louis-II ont pu s’appuyer sur l’éclosion spectaculaire du jeune Paris Brunner et l’intégration réussie de Mathis Abline, s’emparant ainsi de la première place de la Ligue 1 sans avoir à brusquer la convalescence de l’Espagnol.

Un retour imminent face au TFC ou en Europe

Hors de question, donc, de précipiter les choses pour un joueur dont le corps a souvent grincé par le passé. Cette patience a semble-t-il porté ses fruits puisque le joueur de 23 ans a enfin retrouvé le chemin de l’entraînement collectif la semaine dernière. S’il a été jugé encore trop juste physiquement pour figurer dans le groupe lors du récent choc face au RC Lens, l’attaquant ibérique est désormais dans les temps. Son objectif est très clair : postuler à une place dans le groupe professionnel pour la reprise du championnat face au Toulouse FC prévue le samedi 10 septembre à Louis-II, ou lors du périlleux déplacement à Sofia programmé dans la foulée en Ligue Europa Conférence.

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Une excellente nouvelle qui tombe à pic pour Filipe Luis. Confortablement installé dans le fauteuil de leader du championnat de France, le technicien sud-américain s’apprête à récupérer de nouvelles cartouches pour densifier sa rotation avec l’enchaînement infernal des matchs qui se profile. D’autant plus que l’ancien crack du Barça ne reviendra pas seul à l’infirmerie. L’incontournable Takumi Minamino, lui aussi écarté des terrains, est de retour avec le groupe pro et postule également pour retrouver la compétition lors de ce même choc face aux Violets.