SPL : Ronaldo libère Al-Nassr sur le gong contre Al-Shabab

10 matches et toujours 0 défaite pour Al-Nassr en ce début de saison. Ce vendredi, la formation saoudienne a étiré sa superbe dynamique en décrochant un succès longtemps incertain face au Al-Shabab de Yannick Carrasco (1-2). Guidés par un but d’Aymeric Laporte (69e, 0-1), les hommes de Stefano Pioli avaient été refroidis une dizaine de minutes plus tard avec un but refusé à Mané pour hors-jeu.

Stats globales Matchs joués 814 Titularisations 443 Entrées en jeu 71 Remplacements 116 Buts 647 Passes décisives 94 Cartons jaunes 107 Cartons rouges 12

La sanction tombait en fin de rencontre lorsque Ali Al Hassan marquait contre son camp (90e, 1-1). On pensait alors se diriger vers un match nul, mais dans les dernières minutes de la rencontre, Cristiano Ronaldo redonnait l’avantage à Al-Nassr sur penalty, son 6e but en 7 matches de Saudi Pro League depuis août (1-2, 90+7e). Malgré l’expulsion de Mohamed Simakan quelques secondes plus tard (90+12e), Al-Nassr s’est bien offert trois points capitaux ce soir. Au classement, les coéquipiers de CR7 restent deuxièmes, à quatre points du leader Al-Hilal.