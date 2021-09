MU : Anthony Martial vivement critiqué après la défaite contre West Ham

Manchester United s’est incliné mercredi soir en seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise (0-1). Les Red Devils recevaient West Ham à Old Trafford, qu’ils avaient battu le week-end dernier en championnat (1-2), chose qu’ils n’ont pas su rééditer. Un joueur a été la cible des critiques à l’issue de la rencontre, il s’agit d’Anthony Martial. L’attaquant de 25 ans reste sur 14 matches sans marquer avec les Mancuniens, son dernier but remontant à février, même si entre temps il a été victime d’un problème au genou qui l’a tenu éloigné des terrains.

Quand bien même après la rencontre, Dion Dublin, ancien joueur de Manchester United de 1992 à 1994, n’a pas été tendre avec le Français. Pour lui, « nous devons en voir plus de la part d'Anthony Martial, nous l'avons déjà dit plusieurs fois mais il n'aide pas sa cause. (...) Je veux le voir transpirer et mettre le ballon au fond des filets. Il n'a pas fait assez depuis qu'il est à United, vous voyez des flashs et vous pensez que c'est le début, puis il ne fait rien. (...) Son langage corporel est horrible à regarder, il ne veut pas courir partout et travailler dur pour être le numéro 9 de Manchester United », a-t-il déclaré, rapporte le Daily Mail.